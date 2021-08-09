Польща звітує про рекордний потік мігрантів з боку Білорусі
Польські прикордонники звітують про рекордну кількість мігрантів, які перетнули білоруський кордон за добу
Про це розповіли у Прикордонній службі Польщі.
Від п'ятниці, 6 серпня, польські прикордонники на Підляшші затримали 349 нелегальних мігрантів, які перетинали білоруський кордон. Більшість мігрантів - з Іраку та Афганістану.
Найбільша група з 85 осіб була затримана в суботу, 7 серпня, поблизу с. Кузьниця.
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Прессекретар прикордонної служби Анна Міхальська заявила, що кількість мігрантів, затриманих з п'ятниці, стала рекордною.
Цього року Підляське відділення прикордонної служби, яке працює на кордоні з Білоруссю, затримало 871 нелегала.
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У 2020 році прикордонна служба затримала 122 нелегальних мігранти, які перетинали білоруський кордон.Довідка: Влітку 2021 року Литва оголосила про міграційну кризу. На кордоні з Білоруссю наразі діє режим надзвичайної ситуації. З боку білоруського кордону в республіку нелегально перейшли вже 4 тис. людей. Найбільше - з Іраку. Лише за один день, 28 липня, литовські прикордонники затримали 171 мігранта, тоді як 2020 року за таке порушення було затримано 82 людини, роком раніше - 46.
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