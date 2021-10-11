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Латвія оголосила режим НС через зростання захворюваності на COVID-19

11 жовтня, 2021 понедiлок
10:43
Коронавірус Латвія COVID

У Латвії на три місяці запровадили надзвичайний стан, що передбачає нові обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу

Про це передає Інтерфакс-Україна.

Люди, які не перехворіли і не щеплені від коронавірусу, зможуть робити покупки лише в магазинах товарів першої необхідності, їм заборонено відвідувати супермаркети. Буде скорочено час роботи магазинів.

Також ввели обмеження для щеплених, наприклад на заходах у безпечному режимі введуть додаткові епідеміологічні вимоги - потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції. Також планується ввести обмеження на кількість учасників на заходах.

У вихідні та святкові дні у ТЦ будуть відкриті лише продуктові магазини і аптеки.

Підприємства та організації переводяться на дистанційний режим роботи. Школи продовжать працювати очно, але маски повинні носити всі учні.

Позанавчальні заходи, заборонені. Культурні заходи будуть проводитися з меншою кількістю відвідувачів - 60% від всіх місць.

Прем'єр-міністр Кріш’яніс Каріньш заявив, що мета введення НС - підвищити охоплення вакцинацією.

Прем'єр наголосив, що ситуація в Латвії важка через кількість нещеплених громадян, а це впливає на систему охорони здоров'я.

Надзвичайний стан в Латвії щодо коронавірусу оголошувався вже двічі

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