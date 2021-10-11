Латвія оголосила режим НС через зростання захворюваності на COVID-19
У Латвії на три місяці запровадили надзвичайний стан, що передбачає нові обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу
Про це передає Інтерфакс-Україна.
Люди, які не перехворіли і не щеплені від коронавірусу, зможуть робити покупки лише в магазинах товарів першої необхідності, їм заборонено відвідувати супермаркети. Буде скорочено час роботи магазинів.
Також ввели обмеження для щеплених, наприклад на заходах у безпечному режимі введуть додаткові епідеміологічні вимоги - потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції. Також планується ввести обмеження на кількість учасників на заходах.
У вихідні та святкові дні у ТЦ будуть відкриті лише продуктові магазини і аптеки.
Підприємства та організації переводяться на дистанційний режим роботи. Школи продовжать працювати очно, але маски повинні носити всі учні.
Позанавчальні заходи, заборонені. Культурні заходи будуть проводитися з меншою кількістю відвідувачів - 60% від всіх місць.
Прем'єр-міністр Кріш’яніс Каріньш заявив, що мета введення НС - підвищити охоплення вакцинацією.
Прем'єр наголосив, що ситуація в Латвії важка через кількість нещеплених громадян, а це впливає на систему охорони здоров'я.
Надзвичайний стан в Латвії щодо коронавірусу оголошувався вже двічі
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