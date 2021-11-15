Латвія почала військові навчання на кордоні з Білоруссю
Армія Латвії проводить позапланові навчання на кордоні з Білоруссю, які триватимуть до 12 грудня
Про це повідомляє латвійська телерадіокомпанія LSM.
Масштабні позапланові військові навчання почалися на південному сході регіону Латгалія.
У навчаннях задіяно задіяно чотири бригади національної гвардії Земессардзе. Їхня мета - перевірити координацію великої кількості з'єднань і командних пунктів, логістику, мобільність та процедури прийняття рішень.
Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що в навчаннях візьмуть участь близько 3 тис. військових.
При цьому міністр оборони пов'язав навчання з кризою на кордонах ЄС із Білоруссю.
"Я попросив оголосити військові навчання в латгальському регіоні, щоб наші білоруські колеги, так би мовити, знали, що це не просто так", - сказав міністр.
Про військові навчання проінформували країн-учасниць ОБСЄ включно з Росією і Білоруссю.
- Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Австрії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали листа Єврокомісії, щоб привернути увагу до ситуації на кордоні з Білоруссю.
- 14 листопада Польща заявила про намір скликати Раду НАТО та повністю перекрити кордон з Білоруссю.
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