Латвія почала військові навчання на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє латвійська телерадіокомпанія LSM.



Масштабні позапланові військові навчання почалися на південному сході регіону Латгалія.



У навчаннях задіяно задіяно чотири бригади національної гвардії Земессардзе. Їхня мета - перевірити координацію великої кількості з'єднань і командних пунктів, логістику, мобільність та процедури прийняття рішень.



Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що в навчаннях візьмуть участь близько 3 тис. військових.



При цьому міністр оборони пов'язав навчання з кризою на кордонах ЄС із Білоруссю.



"Я попросив оголосити військові навчання в латгальському регіоні, щоб наші білоруські колеги, так би мовити, знали, що це не просто так", - сказав міністр.



Про військові навчання проінформували країн-учасниць ОБСЄ включно з Росією і Білоруссю.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ Австрії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали листа Єврокомісії, щоб привернути увагу до ситуації на кордоні з Білоруссю.

14 листопада Польща заявила про намір скликати Раду НАТО та повністю перекрити кордон з Білоруссю.