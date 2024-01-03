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Латвія прагне посилити військову інфраструктуру на кордонах з РФ та Білоруссю

3 січня, 2024 середа
16:03
Світ Едгарс Рінкевичс

Латвія у 2024 році має намір зміцнити свою військову інфраструктуру на кордонах з Росією та Білоруссю

Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевичс, пише Delfi.

Рінкевичс назвав одним із пріоритетів наступного року укріплення східного кордону і з Білоруссю, і з РФ.

Згідно з ним східний кордон також має бути укріплений з погляду військової інфраструктури. Очільник Латвії зауважив, що лише паркан не захистить країну від серйозної військової небезпеки. 

"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", - додав Рінкевичс.

Водночас він наголосив, що цьогоріч Латвії потрібно працювати над впровадженням системи цивільної оборони та вказав на те, що першочергово важливо збільшити фінансування системи внутрішніх справ.

Щодо інших планів на 2024 рік, то Едгарс Рінкевичс зауважив, що, ймовірно, пропонуватиме певні законодавчі ініціативи, але не розкрив подробиць.

"Я можу тільки сказати, що діятиму в рамках трьох пріоритетів, які я одного разу позначив у своєму виступі в Сеймі в день інавгурації під час вступу на посаду: безпека, освіта та конкурентоспроможність", - пояснив президент Латвії.

  • Раніше Латвія збудувала паркан завдовжки 36 кілометрів на кордоні з Білоруссю.
  • У жовтні 2023 року країна обмежила польоти на кордоні з Білоруссю, щоб забезпечити безперешкодне виконання завдань національних збройних сил.
Росія
Білорусь
Латвія
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