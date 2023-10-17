Латвія розслідує підтримку армії РФ місцевою компанією
У Латвії почали кримінальні провадження щодо компанії, яку підозрюють у постачанні ресурсів армії РФ
Про це повідомляє сайт Служби держбезпеки Латвії.
13 та 14 жовтня Служба держбезпеки провела слідчі дії на п'яти об'єктах компанії в Ризі та інших регіонах країни.
"Кримінальну справу порушено відповідно до статті 77.2 Кримінального закону, а саме за можливу непряму передачу майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами території Латвійської Республіки, діяльність якого спрямована проти територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків Служба держбезпеки вилучила велику кількість носіїв інформації та документів, а також зразки продукції компанії. Крім того, на об'єктах, пов'язаних із компанією, виявили понад півмільйона євро.
Раніше Україна оголосила підозру в колабораціонізмі підприємцю, який постачав РФ кабелі з ОРДО та співпрацював з Росатомом.
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