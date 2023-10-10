Постачав РФ кабелі з ОРДО, співпрацював з Росатомом: підприємцю оголосили підозру в колабораціонізмі

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора власнику та керівнику підприємства з виробництва кабельно-провідникової продукції повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111-2 КК України).



У повідомленні йдться про те, що бізнесмен до повномасштабного вторгнення РФ на територію України зареєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області підприємство й організував серійне виробництво широкої номенклатури кабельно-провідникової продукції.

Зокрема, чоловік налагодив співробітництво з рядом підприємств як на тимчасово окупованій території Донецької області, так і на території РФ.

Постійно перебуваючи на Чернігівщині, він дистанційно керував підприємством через компаньйонів серед мешканців м. Донецьк.

Для "безперешкодного" ведення бізнесу на тимчасово окупованій території він "перереєстрував" його за російським законодавством та сплачував "податки" до бюджету РФ.

За-для проведень перемовин зі споживачами продукції, у тому числі з представниками "Росатому", власник кабельного бізнесу в умовах воєнного стану періодично відвідував державу-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі підозрюваного виявлено готівку, документи та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.