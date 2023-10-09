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На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував окупантам понад 15 млн грн

9 жовтня, 2023 понедiлок
13:05
Кримінал

СБУ та ДБР затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам "ДНР" понад 15 мільйонів гривень. За це йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".

Перед початком повномасштабного вторгнення зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

"Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область", - йдеться у повідомленні.

Таким чином до початку повномасштабної війни РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.

Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і у тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому ці гроші направляли на фінансування окупаційних угруповань Росії, які воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа визнана невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведено в законному порядку і встановлено позовним вироком суду.

  • На Херсонщині судитимуть трьох місцевих жителів за фактом колабораціонізму, які під час тимчасової окупації регіону обійняли посади "голів громад".

СБУ
Київщина
ДБР
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