Латвія визнала COVID-сертифікати у "Дії"
Українські цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу з 31 серпня визнають у Латвії
Про це повідомила пресслужба посольства України в Латвії.
"З 31 серпня, відповідно до Рішення Європейської комісії, COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія", та QR-код для їх перевірки є сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію у Латвійській Республіці", - йдеться у повідомленні.
- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у додатку "Дія" європейським.
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