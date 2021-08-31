Латвія визнала COVID-сертифікати у "Дії"

Про це повідомила пресслужба посольства України в Латвії.



"З 31 серпня, відповідно до Рішення Європейської комісії, COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія", та QR-код для їх перевірки є сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію у Латвійській Республіці", - йдеться у повідомленні.

19 серпня Європейський Союз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у додатку "Дія" європейським.