ЄС офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у "Дії" європейським

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



"ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на початку серпня українські COVID-сертифікати пройшли успішне технічне оцінювання з вимогами Євросоюзу.

Мінцифри 17 серпня запустило бета-тестування COVID-сертифікатів на операційній системі Android.