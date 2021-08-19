ЄС офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у "Дії" європейським
Європейський Союз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів у додатку "Дія" європейським
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на початку серпня українські COVID-сертифікати пройшли успішне технічне оцінювання з вимогами Євросоюзу.
- Мінцифри 17 серпня запустило бета-тестування COVID-сертифікатів на операційній системі Android.
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