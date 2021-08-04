Українські цифрові COVID-сертифікати пройшли успішне оцінювання вимог ЄС
Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб заявив, що українські COVID-сертифікати пройшли успішне техоцінювання ЄС
Про це він написав у Facebook.
"Цифрові COVID-сертифікати в Дії пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС!
Цей "іспит" стосувався оцінки відповідності технічної реалізації цифрових сертифікатів України вимогам ЄС і, фактично, є вирішальним етапом взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей", - написав Вискуб.
Він додав, що залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.
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