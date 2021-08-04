Українські цифрові COVID-сертифікати пройшли успішне оцінювання вимог ЄС

Про це він написав у Facebook.



"Цифрові COVID-сертифікати в Дії пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС!

Цей "іспит" стосувався оцінки відповідності технічної реалізації цифрових сертифікатів України вимогам ЄС і, фактично, є вирішальним етапом взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей", - написав Вискуб.



Він додав, що залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb