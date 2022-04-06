Латвія заморозила російської нерухомості на €100 млн

Про це пише Delfi.



За словами очільника Мін'юсту Латвії Яніса Борданса, уряд заморозив російську нерухомість на понад €100 млн, зокрема кілька мільйонів євро коштує автопарк. Очікують, що ця сума стане ще більшою.



Міністр зауважив, що не надійшла інформація про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще ціннішими. Серед них можуть бути небезпечні вантажі в латвійських портах, про які Латвія "має подбати особливим чином".



"Як уже повідомлялося, у вівторок на засіданні уряду обговорювалася можливість перейняти у власність держави російські підприємства, що потрапили під санкції, зокрема згадані небезпечні вантажі", - пише видання.



Яніс Борданс зазначив, що якщо це зроблять, то процес має бути максимально вигідним економічно та не передбачати звільнення працівників і, за можливості, втрати активів.



Раніше Мін'юст повідомляв, що судова адміністрація як орган, що керує єдиною комп'ютеризованою земельною книгою, скерувала до судів інформацію про 56 об'єктів нерухомості, що перебувають у власності або підконтролем підсанкційних осіб. На 49 об'єктів поставили заборонний знак. Суди продовжують оцінювати нерухомість і ухвалювати рішення щодо заборон.



Реєстр підприємств виявив п'ять випадків, які можуть свідчити про спроби обійти санкції або ситуації, коли запрошені зміни стосуються підсанкційних осіб. Інформацію передали до поліції, зміни до даних реєстру не вносили.



Дирекція безпеки дорожнього руху заборонила 66 транспортним засобам, що перебувають у власності або володінні підсанкційних осіб, ставати на облік, а також поставила відмітку про відчуження на транспорт таких людей.



Центр сільськогосподарських даних виявив стадо, зареєстроване на юридичну особу, пов'язану з підсанкційною людиною, але господарство ліквідували ще до введення обмежень.



Агентство цивільної авіації зробило запис у Латвійському реєстрі повітряних суден цивільної авіації щодо одного гелікоптера, пов'язаного з підсанкційною особою, обмеживши можливість зняття конкретного повітряного судна з урахування повітряних суден.

Нагадаємо, Латвія та Естонія висилають російських дипломатів і закривають консульства РФ.

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