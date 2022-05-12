Латвійський сейм дав дозвіл знести радянський пам'ятник у Ризі
Латвійський сейм дозволив знести радянський пам'ятник у парку Перемоги у Ризі
Про це повідомляє латвійський портал LSM.
У четвер, 12 травня, сейм Латвії прийняв поправки до закону Про договори між Латвійською Республікою та Російською Федерацією підписані у Москві 30 квітня 1994 року.
За цими поправками призупиняється дія 13-ї статті, яка раніше передбачала, що Латвія забезпечує збереження меморіальних споруд у Латвії.
Дія цієї статті призупиняться від 16 травня 2022 року і до припинення порушення Росією міжнародного права щодо України, включаючи виведення її військ з території України, повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України відповідно до міжнародного права та виплати відшкодування Україні за скоєні порушення міжнародного права.
Як зазначають ЗМІ, Голова комісії з закордонних справ Ріхард Колс раніше заявив, що у випадку рішення Сейму призупинити дію 13 статті угоди, "стовп окупації буде повалений".
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