Латвійську компанію підозрюють у постачанні до РФ обладнання для військового виробництва

Про це повідомляє Lsm.lv.

Згідно з отриманою в ході розслідування VDD інформацією, зареєстрована в Латвії компанія постачала в Росію електронні компоненти, що використовуються під час виробництва військової продукції, на суму понад півмільйона євро.

4 грудня 2023 року служба провела обшуки на шести пов'язаних з латвійською компанією об'єктах у Ризі, в ході яких вилучено велику кількість документів та носіїв інформації для подальшого розслідування.

Правоохоронці затримали трьох осіб, пов'язаних з фірмою. Зазначається, що нині двоє з них перебувають під вартою, а одному із затриманих обрано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.