Латвійську компанію підозрюють у постачанні до РФ обладнання для військового виробництва
Служба держбезпеки Латвії (VDD) порушила кримінальну справу проти компанії, яка начебто постачала до Росії електронні компоненти військового призначення
Про це повідомляє Lsm.lv.
Згідно з отриманою в ході розслідування VDD інформацією, зареєстрована в Латвії компанія постачала в Росію електронні компоненти, що використовуються під час виробництва військової продукції, на суму понад півмільйона євро.
4 грудня 2023 року служба провела обшуки на шести пов'язаних з латвійською компанією об'єктах у Ризі, в ході яких вилучено велику кількість документів та носіїв інформації для подальшого розслідування.
Правоохоронці затримали трьох осіб, пов'язаних з фірмою. Зазначається, що нині двоє з них перебувають під вартою, а одному із затриманих обрано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.
- За даними розслідування Yle MOT, фінська компанія HD-Parts з Вантаа експортувала в Росію запчастини для вантажних автомобілів на мільйони євро після вторгнення РФ в Україну.
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