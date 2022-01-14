Лавров назвав діяльність інструкторів НАТО на Донбасі новою "червоною лінією"

Про це Сергій Лавров заявив у п'ятницю, 14 січня, на пресконференції за підсумками роботи МЗС РФ.



Міністр закордонних справ Росії назвав три ''червоні лінії", перехід яких не приймає Москва. Серед них - вступ України до НАТО, поява озброєння Альянсу біля кордонів РФ та в Азовському морі, а також діяльність західних інструкторів на Донбасі.



"Ми категорично не сприймаємо появу альянсу на російських кордонах, це справжня червона лінія. Навіть якщо Україна не вступить до НАТО, то поява там ударних озброєнь і військових баз США на Азовському морі - друга червона лінія. Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом усіх червоних ліній та означатиме пряме зіткнення російських людей та військових НАТО", - заявив Лавров.

Раніше Сергій Лавров заявив, нібито НАТО "штучно втягує" в Альянс Україну і скандинавські країни.