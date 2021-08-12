Лавров відповів Лукашенку: "Крим входить до союзної держави як частина РФ"
Міністр Росії Сергій Лавров відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо визнання окупації Криму
Про це повідомляє ТАСС.
Лавров нагадав, що існує угода про Союзну державу Росії та Білорусі від 1999 року.
"Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Республіки Білорусь і Російської Федерації", - сказав очільник МЗС.
Читайте також: "За мною справа не заіржавіє": Лукашенко назвав умову, за якої готовий визнати Крим російським
Міністр додав, що нібито "Крим - це територія РФ та входить до Союзної держави".
У 2014 році Росія напала на Україну та окупувала Крим і частину Донбасу. У березні РФ незаконно приєднала до свого складу півострів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.7
Купівля 26.7Продаж 26.92
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.64
- Актуальне
- Важливе