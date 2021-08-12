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Головна війна з Росією Лавров відповів Лукашенку: "Крим входить до союзної держави як частина РФ"

Лавров відповів Лукашенку: "Крим входить до союзної держави як частина РФ"

12 серпня, 2021 четвер
15:35
війна з Росією Лавров

Міністр Росії Сергій Лавров відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо визнання окупації Криму

Про це повідомляє ТАСС.

Лавров нагадав, що існує угода про Союзну державу Росії та Білорусі від 1999 року.

"Відповідно до цього договору територією Союзної держави є територія Республіки Білорусь і Російської Федерації", - сказав очільник МЗС.

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Міністр додав, що нібито "Крим - це територія РФ та входить до Союзної держави".

У 2014 році Росія напала на Україну та окупувала Крим і частину Донбасу. У березні РФ незаконно приєднала до свого складу півострів.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
Сергій Лавров
МЗС РФ
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