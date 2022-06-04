МЗС Росії викликає "на килим" журналістів американських ЗМІ. Обіцяє "суворі заходи"

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо робота російських ЗМІ — операторів і журналістів — не буде нормалізована в Сполучених Штатах, то неминуче будуть застосовуватися найсуворіші заходи", - цитує агентство речницю МЗС РФ Марію Захарову.

"З цією метою у понеділок, 6 червня, керівники московських представництв усіх американських ЗМІ будуть запрошені до пресцентру МЗС Росії, щоб пояснити їм наслідки ворожої позиції їх уряду в медіасфері, - додала вона. - Ми з нетерпінням чекаємо цього".

Reuters повідомляє, що Росія звинуватила західні країни у запровадженні несправедливих обмежень на свої ЗМІ за кордоном, включаючи заборону на деякі державні новинні агентства. Минулого місяця російські законодавці ухвалили законопроєкт, який надає прокурорам повноваження закривати іноземні медіабюро в Москві, якщо західну країну визнано "недружньою" до російських ЗМІ.

Вашингтон запровадив санкції проти деяких державних російських телеканалів, які, за його словами, поширюють дезінформацію, щоб підтримати війну Росії в Україні.

Відповідаючи на запитання про виклик американських ЗМІ до Москви, речник Держдепартаменту сказав, що Сполучені Штати підтримують доступ до ЗМІ та Інтернету для росіян, які зазнають цензури з боку власного уряду. "Кремль веде повну атаку на свободу ЗМІ, доступ до інформації та правди", – підсумував він.

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