МЗС Росії викликає "на килим" журналістів американських ЗМІ. Обіцяє "суворі заходи"
Марія Захарова повідомила, що скликає керівників американських ЗМІ в Москві на зустріч у понеділок, 6 червня. Анонсує жорсткі заходи у відповідь на обмеження США щодо російських ЗМІ
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо робота російських ЗМІ — операторів і журналістів — не буде нормалізована в Сполучених Штатах, то неминуче будуть застосовуватися найсуворіші заходи", - цитує агентство речницю МЗС РФ Марію Захарову.
"З цією метою у понеділок, 6 червня, керівники московських представництв усіх американських ЗМІ будуть запрошені до пресцентру МЗС Росії, щоб пояснити їм наслідки ворожої позиції їх уряду в медіасфері, - додала вона. - Ми з нетерпінням чекаємо цього".
Reuters повідомляє, що Росія звинуватила західні країни у запровадженні несправедливих обмежень на свої ЗМІ за кордоном, включаючи заборону на деякі державні новинні агентства. Минулого місяця російські законодавці ухвалили законопроєкт, який надає прокурорам повноваження закривати іноземні медіабюро в Москві, якщо західну країну визнано "недружньою" до російських ЗМІ.
Вашингтон запровадив санкції проти деяких державних російських телеканалів, які, за його словами, поширюють дезінформацію, щоб підтримати війну Росії в Україні.
Відповідаючи на запитання про виклик американських ЗМІ до Москви, речник Держдепартаменту сказав, що Сполучені Штати підтримують доступ до ЗМІ та Інтернету для росіян, які зазнають цензури з боку власного уряду. "Кремль веде повну атаку на свободу ЗМІ, доступ до інформації та правди", – підсумував він.
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