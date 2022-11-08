Лавров заявив, що обговорив з очільником МЗС Індії спільне виробництво зброї та війну в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що обговорив з колегою з Індії Субраманіямом Джайшанкаром перспективи спільного виробництва зброї
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ми докладно обговорили стан та перспективи військово-технічного співробітництва, включаючи спільне виробництво сучасних видів озброєнь", - заявив Лавров на пресконференції після переговорів у Москві.
Лавров додав, що також розповів індійському міністру про перебіг бойових дій в Україні та "дав високу оцінку позиції індійських друзів щодо ситуації".
У повідомленні МЗС Індії про виробництво зброї та війну в Україні не згадується.
"Щойно завершилися комплексні дискусії з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переглянули всю гаму наших стабільних і перевірених часом відносин. Також обмінялися думками про глобальні та регіональні події з наших позицій", - йдеться у повідомленні.
- 25 серпня повідомлялося, що Росія звернулася до кількох індійських військових підприємств з проханням постачати їй зброю.
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