Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми докладно обговорили стан та перспективи військово-технічного співробітництва, включаючи спільне виробництво сучасних видів озброєнь", - заявив Лавров на пресконференції після переговорів у Москві.

Лавров додав, що також розповів індійському міністру про перебіг бойових дій в Україні та "дав високу оцінку позиції індійських друзів щодо ситуації".

У повідомленні МЗС Індії про виробництво зброї та війну в Україні не згадується.

"Щойно завершилися комплексні дискусії з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переглянули всю гаму наших стабільних і перевірених часом відносин. Також обмінялися думками про глобальні та регіональні події з наших позицій", - йдеться у повідомленні.

25 серпня повідомлялося, що Росія звернулася до кількох індійських військових підприємств з проханням постачати їй зброю.

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