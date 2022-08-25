Росія просить Індію допомоги у постачанні та обслуговуванні техніки

Про це повідомляє Opindia.

Індія виробляє чимало російської зброї та запчастин до неї за ліцензією. На тлі війни в Україні Ростех зіштовхнувся із проблемами в обслуговуванні клієнтів, тому вирішив звернутися за допомогою до індійських партнерів. Азіатські країни, у свою чергу, теж звертаються до Індії, побоюючись мати справу з Росією через західні санкції.

Зокрема, індійські компанії мають взяти на себе обслуговування Су-30 ВПС Малайзії та ВПС Уганди.

Крім цього, Росія просить Індію постачати її клієнтам артилерію, танки та засоби ППО, що випускаються за ліцензією.

Відзначимо, нещодавно Китай, Індія та Росія провели спільні військові навчання, які серйозно насторожили Захід.

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