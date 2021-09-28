Лазебна заявила про зростання мінімальної пенсії з 2022 року для людей старше 70 років

Про на пресконференції заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає Інтерфакс-Україна.

"У наступному році пенсійна виплата для людини у віці від 70 років при повному стажі не може бути менше, ніж 3 тис. грн", - наголосила вона.

Вона зазначила, що наразі йде процес проведення комплексної пенсійної реформи. Зокрема, влада має намір відновити справедливість у солідарній системі через законопроєкт про систему державних гарантій непрацездатних осіб, а також ввести обов'язкову накопичувальну систему і розвивати добровільні пенсійні накопичення.

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