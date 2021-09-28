Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Лазебна заявила про зростання мінімальної пенсії з 2022 року для людей старше 70 років

Лазебна заявила про зростання мінімальної пенсії з 2022 року для людей старше 70 років

28 вересня, 2021 вiвторок
17:57
Економіка пенсія

Мінімальна пенсія для людей від 70 років при повному стажі в 2022 році зросте до 3 тис. грн

Про на пресконференції заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає Інтерфакс-Україна.

"У наступному році пенсійна виплата для людини у віці від 70 років при повному стажі не може бути менше, ніж 3 тис. грн", - наголосила вона.

Вона зазначила, що наразі йде процес проведення комплексної пенсійної реформи. Зокрема, влада має намір відновити справедливість у солідарній системі через законопроєкт про систему державних гарантій непрацездатних осіб, а також ввести обов'язкову накопичувальну систему і розвивати добровільні пенсійні накопичення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

пенсія
Мінсоцполітики
грошi
новини України
Марина Лазебна
Читайте також:
27 вересня, 2021 понедiлок
Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Антоненку
27 вересня, 2021 понедiлок
Усик пояснив, чому заговорив українською перед боєм з Джошуа
27 вересня, 2021 понедiлок
В Україні змінили положення про військову службу в ЗСУ
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.51
    Купівля 26.51
    Продаж 26.73
  • EUR
    Купівля 30.89
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 вересня
17:52
Факундо Феррейра
Екснападник "Шахтаря" знайшов незвичний варіант продовження кар'єри
17:45
Російські хакери
США депортували до Москви російського хакера
17:27
граната
На Івано-Франківщині засудили військового, який кинув у натовп відвідувачів кафе гранату
17:16
Майк Тайсон
Вони б мене не побили: Легенда боксу Тайсон розкритикував бій Усик - Джошуа
17:13
Совські ставки
Екокомісія Київради погодила створення нового парку на понад 22 га
17:04
Дія
Федоров: 7 млн українців активно використовують застосунок "Дія"
16:56
Андрій Лунін
Тренер "Реалу" Анчелотті вирішив дати шанс Луніну в Лізі чемпіонів
16:55
МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 млрд грн до 2024 року, - StateWatch
16:46
covid
В Україні за два тижні рівень смертності від коронавірусу зріс більш ніж вдвічі, - Київська школа економіки
16:42
Укрзалізниця вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю
16:39
Олександр Усик
Знайомий продав машину і поставив на мою перемогу над Джошуа, - Усик розповів фантастичну історію
16:25
сепар
Окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію в ОРДЛО, - розвідка
16:04
Партія Шарія
СБУ оголосила підозри ще трьом особам через реєстрацію "Партії Шарія"
16:04
Оновлено
Майкон (ліворуч) та Артуро Відаль
"Шахтар" - "Інтер": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
16:01
ЄСПЛ
Кандидатура Мережка на посаду судді ЄСПЛ – спроба Зеленського мати ручного суддю, – правозахисник
15:48
дія
Водії зможуть оформити договір купівлі-продажу авто онлайн
15:48
Олексій Навальний
Проти Навального відкрили справу за "створення екстремістської організації"
15:41
заморозки
На Україну насуваються заморозки: яким областям готуватись
15:34
PR
Журнал Фокус відсвяткував день народження. 15 років лідерства, інновацій та драйву
15:31
Тете (праворуч)
"Шахтар" - "Інтер": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
15:27
Олександра Романцова
В Україні немає чіткого визначення статусу політв’язнів та допомоги їхнім родинам, постраждалим від агресії Росії, – експерт
15:20
Andre Tan Easy: який одяг хочуть носити діти?
15:13
ЄС
У разі референдуму вступ до ЄС підтримали би 61,4% українців, до НАТО - 57,4%, найефективнішим євроінтегратором назвали Порошенка, - Socis
15:07
Наживо
Віталій Портников
Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? Віталій Портников у стрімі з Сергієм Руденком
14:53
Шахтар U-19
"Шахтар" програв "Інтеру" в юнацькій Лізі УЄФА
14:38
Перший пам'ятник в Україні Любомиру Гузару встановили у Вінниці
14:29
інсулін
МОЗ оновило перелік лікарських засобів, вартість яких відшкодовуватиметься з бюджету
14:20
газ
У Кремлі заявили про готовність до обговорень з Києвом питання прямих закупівель газу
14:20
Харківський суд підтвердив скасування перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова
14:09
Олександр Усик
Усик заявив, що повезе чемпіонські пояси до окупованого Криму
14:00
Кирило Шевченко
НБУ сподівається на продовження термінів чинної програми з МВФ на 6-9 місяців
13:57
ОПУ
ОПУ очікує закріплення тези про європейську перспективу у спільній декларації саміту "Україна-ЄС"
13:56
Олександр Усик
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
13:42
Євросолідарність
“Європейська солідарність” подала скаргу до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора щодо процедури голосування “закону про олігархів"
13:29
Дмитро Пєсков
Росія звинуватила Україну в неготовності провести "нормандський саміт" ще за Меркель
13:09
ООС
В зоні ООС поранили двох українських військових
12:51
Крістіан Лінднер
Вибори у Німеччині: дві партії проведуть переговори щодо можливого вступу в коаліцію
12:44
"Монако" - "Шахтар"
"Шахтар" - "Інтер": Де Дзербі викреслив Коноплянку зі складу на матч ЛЧ
12:43
Ощадбанк
Ощадбанк оголосив про закриття рахунків, операції по яких не здійснювалися понад трьох років
12:39
кафе локдаун
Три регіони України близькі до переходу у "червону" зону карантину, - Київська школа економіки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV