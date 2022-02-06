Ле Пен пообіцяла вивести Францію з НАТО, у разі перемоги в президентських виборах
Кандидатка у президенти Франції від партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО, у разі своєї перемоги на виборах
Про це повідомляє Le Figaro.
На зустрічі з виборцями в Реймсі Ле Пен заявила, що Франція не має брати участі в чужих військових конфліктах.
"Ми маємо вільно захищати свої інтереси, вийти з логіки військових блоків. Тому ми вийдемо з об'єднаного командування НАТО, щоб нас більше не могли втягнути у чужі конфлікти", - сказала Ле Пен.
Вона також додала, що Франція має реформувати ЄС.
"У цьому світі, який вигадує нові холодні війни, Франція має зробити так, щоб її сильний і незалежний голос був почутий, зокрема через своє дипломатичне місце в Раді Безпеки ООН", - зазначила Ле Пен.
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