Ле Пен пообіцяла вивести Францію з НАТО, у разі перемоги в президентських виборах

Про це повідомляє Le Figaro.

На зустрічі з виборцями в Реймсі Ле Пен заявила, що Франція не має брати участі в чужих військових конфліктах.

"Ми маємо вільно захищати свої інтереси, вийти з логіки військових блоків. Тому ми вийдемо з об'єднаного командування НАТО, щоб нас більше не могли втягнути у чужі конфлікти", - сказала Ле Пен.

Вона також додала, що Франція має реформувати ЄС.

"У цьому світі, який вигадує нові холодні війни, Франція має зробити так, щоб її сильний і незалежний голос був почутий, зокрема через своє дипломатичне місце в Раді Безпеки ООН", - зазначила Ле Пен.

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