Ле Пен залишила посаду голови партії "Національне об'єднання" заради президентських виборів

Про це повідомляє France24.

Про те, що Марін Ле Пен залишає посаду голови "Національного об'єднання" було оголошено на з'їзді партії.

Як пояснили керівники партії, це не відставка, а стратегічний крок для підготовки до очікуваних через рік президентських виборів. З'їзд вирішить, хто буде замінювати Марін Ле Пен в найближчі 12 місяців.

Пані Ле Пен працювала головою партії з січня 2011 року. Раніше партію очолював її батько - Жан-Марі Ле Пен.