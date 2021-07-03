Ле Пен залишила посаду голови партії "Національне об'єднання" заради президентських виборів
Марін Ле Пен залишила посаду голови партії "Національне об'єднання" заради участі у виборах президента Франції
Про це повідомляє France24.
Про те, що Марін Ле Пен залишає посаду голови "Національного об'єднання" було оголошено на з'їзді партії.
Як пояснили керівники партії, це не відставка, а стратегічний крок для підготовки до очікуваних через рік президентських виборів. З'їзд вирішить, хто буде замінювати Марін Ле Пен в найближчі 12 місяців.
Пані Ле Пен працювала головою партії з січня 2011 року. Раніше партію очолював її батько - Жан-Марі Ле Пен.
- Нагадаємо, 4 травня французький суд виправдав Марін Ле Пен та її колегу по партії у справі про "порушення законів про мову ворожнечі" шляхом публікації в Twitter трьох зображень сцен жорстокості з боку терористичної ісламістської організації "Ісламська держава".
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