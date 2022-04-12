Ле Пен запевнила, що підтримує санкції проти РФ, але "засипалась" на питаннях про Крим та нафтове ембарго

Про це повідомляють Крим.Реалії.

За словами Ле Пен, вона повністю підтримує санкції проти Росії, які було запроваджено після початку повномасштабної війни в Україні. Вона додала, що схвалює європейську політику постачання зброї для України, "якщо вона призначена для захисту від військового вторгнення Росії, але не для нападу".

Водночас Ле Пен виступила проти відмови від російських нафти та газу.

"Я не хочу, щоб французи зіткнулися з наслідками рішень, спрямованих на припинення імпорту нафти та газу", - сказала Ле Пен.

Також вона вкотре виправдала анексію Криму, оскільки її, нібито, було зроблено не у збройний спосіб.

"Це інша тема, це було зроблено не по-воєнному", - сказала Ле Пен та додала, що "міжнародні правила не дотримувалися й в Іраку".

Марін Ле Пен, яка є лідером ультраправої партії "Національне об'єднання" набрала у першому турі президентських виборів у Франції 23,15%. У другому турі вона позмагається за президентське крісло з чинним главою держави Емманюелем Макроном, який отримав 10 квітня 27,84%.

Другий тур відбудеться 24 квітня.

11 квітня було оголошено, що до другого туру президентських виборів у Франції вийшли Емманюель Макрон та Марін Ле Пен.

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