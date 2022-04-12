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Ле Пен запевнила, що підтримує санкції проти РФ, але "засипалась" на питаннях про Крим та нафтове ембарго

12 квітня, 2022 вiвторок
15:55
Світ Марін Ле Пен

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що підтримує санкції проти Росії, але виступила проти енергетичного ембарго та знову виправдала анексію Криму

Про це повідомляють Крим.Реалії

За словами Ле Пен, вона повністю підтримує санкції проти Росії, які було запроваджено після початку повномасштабної війни в Україні. Вона додала, що схвалює європейську політику постачання зброї для України, "якщо вона призначена для захисту від військового вторгнення Росії, але не для нападу".

Водночас Ле Пен виступила проти відмови від російських нафти та газу.  

"Я не хочу, щоб французи зіткнулися з наслідками рішень, спрямованих на припинення імпорту нафти та газу", - сказала Ле Пен.

Також вона вкотре виправдала анексію Криму, оскільки її, нібито, було зроблено не у збройний спосіб.  

"Це інша тема, це було зроблено не по-воєнному", - сказала Ле Пен та додала, що "міжнародні правила не дотримувалися й в Іраку".

Марін Ле Пен, яка є лідером ультраправої партії "Національне об'єднання" набрала у першому турі президентських виборів у Франції 23,15%. У другому турі вона позмагається за президентське крісло з чинним главою держави Емманюелем Макроном, який отримав 10 квітня 27,84%. 

Другий тур відбудеться 24 квітня.

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