У Франції оголошено офіційні результати першого туру президентських виборів
До другого туру президентських виборів у Франції вийшли чинний глава держави Еммануель Макрон та кандидатка від ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Франції.
Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон, який набрав 27,84%. Марін Ле Пен набрала 23,15% та також вийшла до другого туру.
На третьому місці Жан-Люк Меленшон, за якого проголосували 21,95% виборців. Ерік Земмур отримав 7,07% голосів, Валері Пекресс - 4,78%, Яннік Жадо - 4,63%, Жан Лассаль - 3,13%.
Решта кандидатів на посаду президента набрали менше ніж 3% голосів.
Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться вже 24 квітня.
- 10 квітня у Франції відбувся перший тур виборів президента, за підсумками якого на першому місці опинився Макрон.
- 11 квітня соціологи з'ясували, що фаворитом у другому турі президентських виборів у Франції є Еммануель Макрон.
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