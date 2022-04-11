У Франції оголошено офіційні результати першого туру президентських виборів

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Франції.

Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Еммануель Макрон, який набрав 27,84%. Марін Ле Пен набрала 23,15% та також вийшла до другого туру.

На третьому місці Жан-Люк Меленшон, за якого проголосували 21,95% виборців. Ерік Земмур отримав 7,07% голосів, Валері Пекресс - 4,78%, Яннік Жадо - 4,63%, Жан Лассаль - 3,13%.

Решта кандидатів на посаду президента набрали менше ніж 3% голосів.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться вже 24 квітня.



10 квітня у Франції відбувся перший тур виборів президента, за підсумками якого на першому місці опинився Макрон.

11 квітня соціологи з'ясували, що фаворитом у другому турі президентських виборів у Франції є Еммануель Макрон.

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