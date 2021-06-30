Легалізація медичного канабісу: Комітет Ради підтримав законопроєкт
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу
Про це повідомила співавтор законопроєкту, нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook.
"Я шлю сердечка колегам із Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, які щойно підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. 11 голосів за”, - написала вона.
За словами нардепки, законопроєкт про ліки для 2 млн хворих, серед яких майже 20 тис. дітей із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші.
- Нагадаємо, 2 червня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях.
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