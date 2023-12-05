Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України

Про це повідомляє PianetaMilan.

Тассотті працював зі Судаковим у збірній України. Італієць входив у тренерський штаб Андрія Шевченка.

"Кого я порадив би підписати "Мілану"? Я назву Георгія Судакова, який був у мене в збірній України. Я читав, що люди говорять про нього, і це мені цікаво. Звичайно, я знаю, що важко привезти сюди гравця з України", - сказав Мауро Тассотті.

У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 16 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. 21-річний українець є головним талантом "Шахтаря" і посідає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (15 млн євро).