Легенда світового футболу несподівано спрогнозував вихід "Шахтаря" до фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Shakhtar Club.



За словами Карлоса, який тричі вигравав ЛЧ, у найближчому майбутньому "Шахтар" вийде до фіналу Ліги чемпіонів



"Я дивлюся багато матчів "Шахтаря". Там багато бразильців, серед них є мої друзі. Наприклад, Дентіньо, з яким ми разом грали за "Корінтіанс". Також Додо, Тете - це відмінні футболісти. "Шахтар" - це та команда, яка в найближчому майбутньому здатна дійти до півфіналу або навіть фіналу Ліги чемпіонів. Зараз "Шахтарю" важливо рости. Для цього потрібно грати проти таких суперників як "Реал", який є найтитулованішим клубом Ліги чемпіонів", - сказав Роберто Карлос.

У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.



Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.



"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада. 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb