Легендарні футболісти Фігу та Роберто Карлос відкрили у Києві школу "Реалу"

Про це повідомляє Tribuna.com.

На відкриття школи до Києва приїхали колишні футболісти "Реалу" бразилець Роберто Карлос та португалець Луїш Фігу. На заході також були присутні інші ексгравці мадридців Хосе Еміліо Амавіска та Едвін Конго, міський голова Києва Віталій Кличко та володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов.

Раніше "Реал" відкрив в Україні дві аналогічні школи - у Тернополі та Хмельницькому.

Загалом фонд мадридського клубу підтримує близько 450 шкіл у 80 країнах світу.





Фото - Tribuna.com



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