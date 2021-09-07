Легендарний американський боксер оголосив про бій з ексчемпіоном UFC

Про це повідомляє промоутерська компанія Triller у Instagram.

Бій між 58-річним Холіфілдом та 44-річним Белфортом стане головною подією вечора боксу компанії Triller Fight Club, який відбудеться 11 вересня у місті Голлівуд, що у американському штаті Флорида.

Спочатку з Белфортом повинен був боксувати інший американський боксер - Оскар Де Ла Хойя, але він заразився коронавірусом.

Також у Голлівуді 11 вересня бої проведуть інші легенди UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) американець Тіто Ортіс та бразилець Андерсон Сілва, а також ексчемпіон світу з боксу британець Девід Хей.

Евандер Холіфілд є колишнім абсолютним чемпіоном з боксу в надважкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у 2011 році. Вітор Белфорт - ексчемпіон UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).



Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини.

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