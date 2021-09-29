Легендарний боєць Пак'яо підтвердив, що прощається з боксом та звернувся до фанів
Філіппінський боксер Менні Пак'яо звернувся до вболівальників та підтвердив, що завершив кар'єру
Свою заяву єдиний в історії чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях оприлюднив у twitter.
За словами Пак'яо, рішення про завершення кар'єри стало найскладнішим, яке він коли-небудь ухвалював.
"Спасибі найбільшим фанатам та найвеличнішому спорту в світі. Дякую всім вам за прекрасні спогади. Це найскладніше рішення, яке я коли-небудь приймав, але я з ним змирився. Переслідуйте свої мрії, старанно працюйте і спостерігайте, що станеться. Прощавай, бокс", - написав Пак'яо.
22 серпня Менні Пак'яо в бою за титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) поступився одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу.
Загалом у 42-річного Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу при 8 поразках і 2 нічиї.
- Нагадаємо, 19 вересня Менні Пак'яо висунули у президенти Філіппін.
- 20 вересня стало відомо, що Менні Пак'яо вирішив завершити боксерську кар'єру.
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