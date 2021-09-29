Легендарний боєць Пак'яо підтвердив, що прощається з боксом та звернувся до фанів

Свою заяву єдиний в історії чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях оприлюднив у twitter.

За словами Пак'яо, рішення про завершення кар'єри стало найскладнішим, яке він коли-небудь ухвалював.

"Спасибі найбільшим фанатам та найвеличнішому спорту в світі. Дякую всім вам за прекрасні спогади. Це найскладніше рішення, яке я коли-небудь приймав, але я з ним змирився. Переслідуйте свої мрії, старанно працюйте і спостерігайте, що станеться. Прощавай, бокс", - написав Пак'яо.



22 серпня Менні Пак'яо в бою за титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) поступився одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу.



Загалом у 42-річного Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу при 8 поразках і 2 нічиї.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

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