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Легенда боксу Пак'яо оголосив про завершення кар'єри

20 вересня, 2021 понедiлок
19:33
Спорт Менні Пак'яо

Ексчемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Майкл Бенсон.

"Менні Пак'яо підтвердив, що пішов з боксу у віці 42 років після поразки від Йорденіса Угасу. Він йде зі спорту, як чемпіон світу в восьми вагах протягом чотирьох десятиліть, один з найвидатніших боксерів усіх часів", - написав Бенсон.

22 серпня Менні Пак'яо в бою за титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) поступився одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу.

Загалом у 42-річного Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу при 8 поразках і 2 нічиїх. Філіппінець є ексчемпіоном світу з боксу у восьми вагових категоріях

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Бокс
завершення кар'єри
Менні Пак'яо
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