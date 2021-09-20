Легенда боксу Пак'яо оголосив про завершення кар'єри

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Майкл Бенсон.



"Менні Пак'яо підтвердив, що пішов з боксу у віці 42 років після поразки від Йорденіса Угасу. Він йде зі спорту, як чемпіон світу в восьми вагах протягом чотирьох десятиліть, один з найвидатніших боксерів усіх часів", - написав Бенсон.

22 серпня Менні Пак'яо в бою за титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) поступився одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу.



Загалом у 42-річного Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу при 8 поразках і 2 нічиїх. Філіппінець є ексчемпіоном світу з боксу у восьми вагових категоріях 25 серпня повідомлялося, що Менні Пак'яо після поразки від Йорденіса Угаса вимушений харчуватися за сторонньої допомоги.

19 вересня ексчемпіона світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо висунули у президенти Філіппін. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb