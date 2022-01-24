Легендарний боксер Тайсон вирішив знову повернутись в ринг заради бою з блогером
Ексчемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон хоче провести бій з відомим YouTube-блогером Джейком Полом
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, Майк Тайсон вже розпочав перемовини із відеоблогером Джейком Полом щодо бою у Лас-Вегасі. Представники сторін обговорюють деталі великого вечора боксу, який хочуть провести наприкінці 2022 року.
У планах провести виставковий бій, а прибуток оцінюється приблизно в 45 млн євро лише від PPV та продажу квитків.
Після відновлення кар'єри Майк Тайсон провів один виставковий бій - восени 2020 року в Лос-Анджелесі легендарний супертяж побоксував з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю.
- Нагадаємо, у листопаді 2020 року Майк Тайсон та Рой Джонс не погодилися із нічийним результатом, який зафіксували судді за підсумками їхнього бою.
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