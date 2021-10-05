Легендарний боксер вказав на вирішальну помилку Джошуа у бою з Усиком
Американський боксер Рой Джонс заявив, що британець Ентоні Джошуа програв українцю Олександру Усику, оскільки відмовився від ставки на свою перевагу в габаритах
Про це він заявив у інтерв'ю Pro Boxing Fans.
За словами колишнього чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях, Джошуа переможе Усика у другому поєдинку, якщо скористається своєю перевагою у вазі та зрості.
"Усик видав відмінний виступ. Він хороший боксер, але Джошуа - більший хлопець, і він не отримав вигоду зі своїх переваг. Якщо наступного разу Джошуа скористається своїми габаритами, то я думаю, що він переможе", - сказав Джонс.
Під час першого бою Джошуа важив 108,9 кг, а Усик - 100,3 кг. Зріст британця 198 см, українця - 191 см.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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