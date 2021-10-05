Легендарний боксер вказав на вирішальну помилку Джошуа у бою з Усиком

Про це він заявив у інтерв'ю Pro Boxing Fans.

За словами колишнього чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях, Джошуа переможе Усика у другому поєдинку, якщо скористається своєю перевагою у вазі та зрості.

"Усик видав відмінний виступ. Він хороший боксер, але Джошуа - більший хлопець, і він не отримав вигоду зі своїх переваг. Якщо наступного разу Джошуа скористається своїми габаритами, то я думаю, що він переможе", - сказав Джонс.

Під час першого бою Джошуа важив 108,9 кг, а Усик - 100,3 кг. Зріст британця 198 см, українця - 191 см.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

