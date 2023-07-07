Про це повідомляє футбольний клуб "Аякс" у twitter.

Колишній воротар нідерландського "Аяксу", італійського "Ювентуса", англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований у Хорватії, де він проводив відпочинок.

52-річний футболіст перебуває у реанімації із крововиливом у мозок в Спліті. Його стан стабільний.

30 травня ван дер Сар залишив посаду виконавчого директора "Аякса", в якому працював з 2012 року після завершення кар'єри.

Хто такий Едвін ван дер Сар

Ван дер Сар є переможцем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка в складі "Аяксу". Разом з МЮ він виграв ЛЧ та клубний чемпіонат світу, чотири рази став чемпіоном Англії.

За збірну Нідерландів зіграв 130 матчів