Легендарний голкіпер ван дер Сар потрапив до реанімації з крововиливом у мозок
Легендарний нідерландський футболіст Едвін ван дер Сар опинився у реанімації через крововилив у мозок
Про це повідомляє футбольний клуб "Аякс" у twitter.
Колишній воротар нідерландського "Аяксу", італійського "Ювентуса", англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований у Хорватії, де він проводив відпочинок.
52-річний футболіст перебуває у реанімації із крововиливом у мозок в Спліті. Його стан стабільний.
30 травня ван дер Сар залишив посаду виконавчого директора "Аякса", в якому працював з 2012 року після завершення кар'єри.
Хто такий Едвін ван дер Сар
Ван дер Сар є переможцем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка в складі "Аяксу". Разом з МЮ він виграв ЛЧ та клубний чемпіонат світу, чотири рази став чемпіоном Англії.
За збірну Нідерландів зіграв 130 матчів
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