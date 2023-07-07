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Легендарний голкіпер ван дер Сар потрапив до реанімації з крововиливом у мозок

7 липня, 2023 п'ятниця
20:48
Спорт Едвін ван дер Сар

Легендарний нідерландський футболіст Едвін ван дер Сар опинився у реанімації через крововилив у мозок

Про це повідомляє футбольний клуб "Аякс" у twitter. 

Колишній воротар нідерландського "Аяксу", італійського "Ювентуса", англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований у Хорватії, де він проводив відпочинок. 

52-річний футболіст перебуває у реанімації із крововиливом у мозок в Спліті. Його стан стабільний. 

30 травня ван дер Сар залишив посаду виконавчого директора "Аякса", в якому працював з 2012 року після завершення кар'єри. 

Хто такий Едвін ван дер Сар

Ван дер Сар є переможцем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка в складі "Аяксу". Разом з МЮ він виграв ЛЧ та клубний чемпіонат світу, чотири рази став чемпіоном Англії. 

За збірну Нідерландів зіграв 130 матчів 

футбол
Ювентус
Хорватія
Манчестер Юнайтед
Аякс
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