Легендарний тенісист Надаль зіграв матч проти 97-річного українця-рекордсмена. Фото, відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зустріч відбулася в академії знаменитого іспанця на острові Мальорка. Рафаель Надаль і 97-річний Леонід Станіславський провели символічний матч.



Українець Леонід Станіславський входить у Книгу рекордів Гіннесса, як найвіковіший учасник офіційних тенісних турнірів



Рафаелю Надалю 35 років. За свою кар'єру іспанець виграв 88 турнірів АТР, 20 турнірів "Великого шолому" і заробив понад $120 млн призових. Він займає друге місце у рейтингу ATP.

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