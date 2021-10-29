Легендарний тенісист Надаль зіграв матч проти 97-річного українця-рекордсмена. Фото, відео
Культовий тенісист Рафаель Надаль зіграв матч проти 97-річного українця Леоніда Станіславського
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч відбулася в академії знаменитого іспанця на острові Мальорка. Рафаель Надаль і 97-річний Леонід Станіславський провели символічний матч.
Українець Леонід Станіславський входить у Книгу рекордів Гіннесса, як найвіковіший учасник офіційних тенісних турнірів
Рафаелю Надалю 35 років. За свою кар'єру іспанець виграв 88 турнірів АТР, 20 турнірів "Великого шолому" і заробив понад $120 млн призових. Він займає друге місце у рейтингу ATP.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.46
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе