Легенду футболу Пеле знову госпіталізували

Про це повідомляє Reuters.



У вересні цього року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці. Процес відновлення після хірургічного втручання непростий і довгий. Легендарного футболіста знову довелося госпіталізувати.



81-річний бразилець проходить курс лікування та оглядів. Зараз він перебуває у стабільному стані. Лікарі проведуть обстеження, і якщо зі здоров'ям Пеле все буде гаразд, то за кілька днів йому дозволять повернутися додому.



ФІФА визнала Пеле найкращим гравцем XX століття. З 1956 по 1974 рік він виступав за бразильський "Сантос", після чого провів два сезони в США, в клубі "Нью-Йорк Космос". За всю кар'єру Пеле забив 1289 голів у 1363 матчах.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що Пеле переніс операцію з видалення пухлини.

Після цього легендарний бразильський футболіст Пеле заявив, що почувається добре після операції з видалення пухлини.

У складі збірної Бразилії Пеле тричі став чемпіоном світу.