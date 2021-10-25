Легкоатлетка Магучіх зізналась, які країни пропонували їй змінити громадянство

Про це Магучіх розповіла YouTube-каналу "Бегущий банкир".



За словами Магучіх, вона не уявляє своє життя в іншій країні.



"Була проблема в тому, щоб в університет поїхати разом з тренером. Як я взагалі займатимуся, якщо у мене основний тренер Тетяна Володимирівна Степанова. Я не можу переїхати, не бачу себе в якійсь іншій країні. Жити, вчитися - не бачу взагалі. Подорожувати - так, жити - тільки в Україні. Пропонували переїхати, виступати за них, тренерові писали і дзвонили. Але ні. Німеччина кликала. З Кіпру дзвонили, Америка звала. Насправді багато країн, але коли ти навіть не зациклюєшся на цьому - запропонували і запропонували, все, ну куди", - сказала Ярослава Магучіх.



Магучіх здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрибках у висоту.



9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".

10 вересня Магучіх заявила, що знову знялася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb