Режим Лукашенка заборонив спортсменам виїжджати за кордон, - білоруська легкоатлетка Тимановська
Легкоатлети Андрій Кравченко і Христина Тимановська заявили, що міністерство спорту Білорусі заборонило спортсменам виїжджати на змагання до інших країн
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами спортсменів, наказ стосується усіх видів спорту.
Як доказ Кравченко опублікував скріншот листування з начальством, з якого випливає, що порушникам наказу загрожує звільнення.
"Мені пишуть люди про те, що в них уже придбані квитки на змагання сумою до 1,5 тисячі євро, і їм не дозволяють поїхати. Люди втрачають кошти, і ніхто не буде за це відповідати", - заявила Тимановська.
У білоруському міністерстві поки не коментували заяву спортсменів.
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