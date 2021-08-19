Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами спортсменів, наказ стосується усіх видів спорту.

Як доказ Кравченко опублікував скріншот листування з начальством, з якого випливає, що порушникам наказу загрожує звільнення.



"Мені пишуть люди про те, що в них уже придбані квитки на змагання сумою до 1,5 тисячі євро, і їм не дозволяють поїхати. Люди втрачають кошти, і ніхто не буде за це відповідати", - заявила Тимановська.

У білоруському міністерстві поки не коментували заяву спортсменів.