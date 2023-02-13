Про це він розповів в етері Еспресо.

"Допомога від США Україні буде продовжуватися на тому ж рівні як і раніше. Ми маємо всі запобіжники, навіть на випадок того, що конгрес вирішить переглянути допомогу. До того ж у нас є вже затверджені конгресовий та військовий бюджети. У Байдена на випадок "повстання" у конгресі є ленд-ліз, за допомогою якого він зможе власною ініціативою розпоряджатися цими виділеними грошима. Відповідно, жодним чином підтримка України з боку США не зменшиться", - запевнив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Олександр Краєв зазначив, що поки не бачить можливості для маленької групи республіканців якось суттєво вплинути на ситуацію щодо зміни допомоги України.

"Ленд-ліз, умовно кажучи, - це запобіжник на випадок неможливості Байдена домовитися з конгресом. Але поки конгрес сам по собі підтримує Україну, то нам нема потреби пускати в дію ленд-ліз", - пояснив Краєв.