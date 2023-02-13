Ленд-ліз є запобіжником на випадок неможливості Байдена домовитися з конгресом, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що поки конгрес підтримує Україну, то нема потреби пускати в дію ленд-ліз
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Допомога від США Україні буде продовжуватися на тому ж рівні як і раніше. Ми маємо всі запобіжники, навіть на випадок того, що конгрес вирішить переглянути допомогу. До того ж у нас є вже затверджені конгресовий та військовий бюджети. У Байдена на випадок "повстання" у конгресі є ленд-ліз, за допомогою якого він зможе власною ініціативою розпоряджатися цими виділеними грошима. Відповідно, жодним чином підтримка України з боку США не зменшиться", - запевнив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Олександр Краєв зазначив, що поки не бачить можливості для маленької групи республіканців якось суттєво вплинути на ситуацію щодо зміни допомоги України.
"Ленд-ліз, умовно кажучи, - це запобіжник на випадок неможливості Байдена домовитися з конгресом. Але поки конгрес сам по собі підтримує Україну, то нам нема потреби пускати в дію ленд-ліз", - пояснив Краєв.
- Раніше Байден зазначив, що США продовжать підтримувати Україну й будуть з нашою державою стільки, скільки буде потрібно.
- 3 лютого Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на $2,2 млрд.
- 9 лютого президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін "уже втратив Україну", а допомога Україні під час протистояння з Росією є безстроковою
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.66
- Актуальне
- Важливе