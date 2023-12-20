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Леоніда Брежнєва позбавили звання почесного громадянина Дніпра

20 грудня, 2023 середа
15:30
Культура Леонід Брежнєв

У середу, 20 грудня, генерального секретаря Компартії СРСР Леоніда Брежнєва позбавили звання "Почесний громадянин Дніпра"

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "Почесного громадянина Дніпра". Бо декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що не казав", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, у Дніпрі Катеринославський бульвар перейменували в Кельнський. За словами Філатова, таким чином, вирішили віддати шану німецькому місту-побратиму Кельну, яке підтримує Дніпро з перших днів повномасштабного вторгнення. 

Водночас ухвалено рішення про облаштування скверу імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Він розташовуватиметься в зеленій зоні по проспекту Дмитра Яворницького біля будинку №20.

  • 25 травня Київрада позбавила Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина Києва. 
  • 27 липня у рідному місті Брежнєва Кам'янському на Дніпропетровщині з центрального скверу на проспекті Свободи прибрали присвячене йому погруддя.

Суспільство
Україна
Радянський Союз
Дніпро
Німеччина
Війна з Росією
декомунізація
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