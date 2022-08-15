Про це повідомляє TMZ.

Джерела, близькі до пари, розповіли, що 59-річний Гетфілд подав документи на розлучення у штаті Колорадо ще на початку цього року. Про це офіційно не повідомлялося і колишнє подружжя тримало інформацію про розрив у таємниці.

Зазначається, що Джеймс та Франчекска Гетфілди зберегли приязні стосунки. Вони познайомилися в 1992-му, а одружилися в 1997 році. У Гетфілдів є дві дочки та син.

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