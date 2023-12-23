Лідер католиків Німеччини розкритикував позицію Папи Римського щодо війни в Україні
Голова Конференції католицьких єпископів Німеччини Георг Бетцінг вважає, що Папа Римський Франциск недостатньо однозначно критикує події в Україні та секторі Гази
Слова Георга Бетцінга цитує Bild.
За словами єпископа, йому відомо, що Ватикан намагається зберігати якнайбільше відкритих каналів зв'язку. Але є ситуації, коли така стриманість є недоречною, упевнений священнослужитель.
"Так, я теж іноді дивуюся з цього мистецтва рівновіддалення. - сказав Бетцін - Коли я думаю про Україну і 7 жовтня, то вважаю, що критика Святого Отця виправдана. Він недостатньо однозначно говорить про те, хто був нападником, і в чому криються причини цих страшних страждань".
- Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.
- На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі побував у Москві, де зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації українських дітей.
- У середині вересня Маттео Дзуппі в рамках так званої миротворчої місії щодо України відвідав Китай, де зустрівся зі спецпредставником Пекіна з питань Євразії Лі Хуеєм.
- 31 жовтня Ватикан, словами Державного секретаря Святого Престолу П’єтро Пароліна підтримав українську Формулу миру. Папа Франциск не коментував цієї заяви.
- Коментуючи війну в Ізраїлі, Папа Римський підтримав концепцію двох держав. "Два народи, які повинні жити разом. З цим існує мудре рішення: два народи, дві держави, слідують Угоді Осло: дві дуже обмежені держави та Єрусалим з особливим статусом", - сказав він.
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