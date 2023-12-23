Лідер католиків Німеччини розкритикував позицію Папи Римського щодо війни в Україні

Слова Георга Бетцінга цитує Bild.

За словами єпископа, йому відомо, що Ватикан намагається зберігати якнайбільше відкритих каналів зв'язку. Але є ситуації, коли така стриманість є недоречною, упевнений священнослужитель.

"Так, я теж іноді дивуюся з цього мистецтва рівновіддалення. - сказав Бетцін - Коли я думаю про Україну і 7 жовтня, то вважаю, що критика Святого Отця виправдана. Він недостатньо однозначно говорить про те, хто був нападником, і в чому криються причини цих страшних страждань".