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Лідер Китаю закликав Захід скасувати санкції проти Сирії

23 вересня, 2023 субота
08:32
Світ Сі Цзіньпін

Під час переговорів із президентом Сирії Башаром Асадом у п'ятницю, 22 вересня, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Захід скасувати санкції проти Сирії та запропонував допомогу Пекіна у відновленні зруйнованої війною країни

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зустріч лідерів Китаю та Сирії дала поштовх кампанії Асада щодо повернення на світову арену, дозволивши Китаю просувати свої стратегічні інтереси на Близькому Сході, де він уже підтримує Іран і Саудівську Аравію.

"Китай виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Сирії і закликає всі відповідні країни скасувати незаконні односторонні санкції проти Сирії", - заявив Сі Цзіньпін.

Він також пообіцяв Асаду, що Китай допоможе Сирії відновити її зруйновану економіку та протистояти внутрішнім заворушенням, підвищивши зв’язки до "стратегічного партнерства".

Reuters наголошує, підтримка Сі має зміцнити зусилля Асада, спрямовані на те, щоб прокласти шлях до виходу зі статусу вигнанця. Так, Сирія приєдналася до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" у 2022 році, а в травні її знову прийняли до Ліги арабських держав.

Водночас у китайській дипломатії "стратегічне партнерство" передбачає більш тісну координацію в регіональних і міжнародних справах, зокрема, у військовій сфері. Це на один рівень нижче того, що Пекін називає "всеосяжним стратегічним партнерством".

Що відомо про санкції проти Сирії

Західні санкції щодо Сирії неухильно посилювалися з перших днів громадянської війни, яка почалася у 2011 році з придушення протестів і призвела до вбивства сотень тисяч людей і переміщення мільйонів.

Уряд Асада, який підтримується Росією та Іраном, зараз контролює більшу частину території Сирії та в останні роки відновив зв’язки з арабськими сусідами, які колись підтримували його опонентів.

16 березня 2023 року Башар Асад під час візиту до Москви назвав тимчасово окуповані РФ українські території "історично російськими". На це президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти лідера Сирії.

У квітні Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження після розгляду пропозицій РНБО щодо уведення санкцій проти Сирії: вони обмежать торгівлю з САР, авіасполучення через Україну, розвиток технологій.

У травні очільник Сирії Башар Асад вперше взяв участь у саміті Ліги арабських держав після того, як 12 років тому був відсторонений від участі в організації. 

20 вересня стало відомо, що очільник Сирії здійснить перший візит до КНР від початку 12-річної громадянської війни в країні, під час якої Китай був одним із його головних прихильників.

Китай
Сирія
Башар Асад
Сі Цзиньпін
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