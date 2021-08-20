Лідер УПЛ "Десна" оголосила про трансфер футболіста збірної України зі "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний Facebook "Десни".



"Десна" орендувала Болбата у "Шахтаря" на один сезон. Інші умови трансферу 28-річного українця не повідомляються. Універсал гратиме за "Десну" під номером 7.



Футболіст вже тренується з командою і зможе дебютувати за "Десну" в недільному матчі в УПЛ проти "Динамо".



Сергій Болбат відомий фанатам грою за "Шахтар", "Металіст", "Металург" Донецьк, бельгійський "Локерен" і "Маріуполь". Футболіст виступає на позиціях флангового захисника, а також правого півзахисника.



В активі Болбата 5 матчів за збірну України з футболу.



"Десна" одноосібно лідирує у турнірній таблиці УПЛ після 4-го туру.

