Лідер УПЛ "Десна" оголосила про трансфер футболіста збірної України зі "Шахтаря"
Універсальний гравець "Шахтаря" Сергій Болбат перейшов у чернігівську "Десну"
Про це повідомляє офіційний Facebook "Десни".
"Десна" орендувала Болбата у "Шахтаря" на один сезон. Інші умови трансферу 28-річного українця не повідомляються. Універсал гратиме за "Десну" під номером 7.
Футболіст вже тренується з командою і зможе дебютувати за "Десну" в недільному матчі в УПЛ проти "Динамо".
Сергій Болбат відомий фанатам грою за "Шахтар", "Металіст", "Металург" Донецьк, бельгійський "Локерен" і "Маріуполь". Футболіст виступає на позиціях флангового захисника, а також правого півзахисника.
В активі Болбата 5 матчів за збірну України з футболу.
"Десна" одноосібно лідирує у турнірній таблиці УПЛ після 4-го туру.
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