Лідер збірної Боснії і Герцеговини здивувався, що Шевченко більше не тренує збірну України
Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко зізнався, що був здивований, коли дізнався, що Андрій Шевченко більше не тренує збірну України з футболу
Про це Едін Джеко сказав на передматчевій прес-конференції.
Джеко також відзначив, що під керівництвом Олександра Петракова Україна показала хороший результат у матчі з Фінляндією.
"Для мене було великою несподіванкою, що Шевченко більше не є головним тренером збірної України. Я не знаю з яких це причин - конфлікт з федерацією або щось, але я знаю, що є новий тренер, який показав хороший результат з Фінляндією", - сказав форвард боснійців Едін Джеко.
Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.
Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.
12 жовтня Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
- 11 жовтня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заявив, що його футболісти гратимуть проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.
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