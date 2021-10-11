Лідер збірної Боснії і Герцеговини здивувався, що Шевченко більше не тренує збірну України

Про це Едін Джеко сказав на передматчевій прес-конференції.



Джеко також відзначив, що під керівництвом Олександра Петракова Україна показала хороший результат у матчі з Фінляндією.



"Для мене було великою несподіванкою, що Шевченко більше не є головним тренером збірної України. Я не знаю з яких це причин - конфлікт з федерацією або щось, але я знаю, що є новий тренер, який показав хороший результат з Фінляндією", - сказав форвард боснійців Едін Джеко.

Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.

Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.



12 жовтня Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb