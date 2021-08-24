Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну з 30-річчям Незалежності

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, Україна з нагоди 30-річчя Незалежності отримала вітання від лідерів США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн.



Зокрема, президент США Джозеф Байден у своєму листі президенту України Володимиру Зеленському відзначив, що українська історія сповнена прагнення до незалежності, починаючи з часів Володимира Великого й донині.

"Сьогодні ми бачимо нове покоління українців, які роблять усе можливе, щоб захистити свободу: від рішучих воїнів, які боронять країну проти російської агресії на сході, до реформаторів у владі та громадянському суспільстві, які борються з корупційними мережами, що тривалий час роз'їдали Україну зсередини", - написав Байден.



Він зазначив, що США продовжуватимуть допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Байден також запевнив, що сьогодні зв'язки між Україною і США міцні як ніколи, і нагадав, що вітатиме Зеленського у Вашингтоні нарпикінці серпня, щоб "продовжити розбудовувати партнерство між нашими країнами та збільшувати прогрес, якого досягли разом".



Україну з нагоди Тридцятої річниці Незалежності привітав також президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який зауважив, що Німеччина допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Він додав, що Україна може розраховувати на підтримку ФРН у подоланні надзвичайно великих викликів, з якими стикається.



Україну також привітали федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен, прем'єр-міністр Держави Ізраїль Нафталі Беннет, королева Великої Британії Єлизавета ІІ, король Швеції Карл XVI Густав, король Нідерландів Віллем-Олександр. Також привітання висловиликороль Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд та спадкоємний принц, віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд.



Україна також отримала привітання президента Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттах Ас-Сісі, король Марокко Мохаммед VI, президент Республіки Кенія Ухуру Кеніятта, президент Ліванської Республіки генерал Мішель Аун, президент Республіки Бенін Патріс Талон, капітани-регенти Республіки Сан-Марино Джанкарло Вентуріні та Марко Ніколіні, а також лідери інших країн.