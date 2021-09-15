Ліга чемпіонів: "Барселона" видала найганебнішу єврокубкову серію в історії

Про це повідомляє OptaJose у twitter.

Поразка з рахунком 0:3 від "Баварії" у 1-му турі Ліги чемпіонів, стала для каталонців третьою поспіль домашньою невдачею у єврокубках. До цього "Барса" у грудні 2020 року програла італійському "Ювентусу" (0:3), а в січні 2021-го зазнала поразки від французького ПСЖ (1:4).

Трьох поразок поспіль на своєму полі в єврокубках "Барселона" зазнала вперше в історії.

Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо", яке стартувало в турнірі з домашньої нульової нічиєї з португальською "Бенфікою".



3 - Barcelona have lost three consecutive home game in European competitions for the first time in their history (0-3 vs Juventus, 1-4 vs Paris Saint-Germain and 0-3 vs Bayern Munich). Shock. pic.twitter.com/L93fCNE0dZ — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2021

Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.

У іншому матчі групи E "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів.

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