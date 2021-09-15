Ліга чемпіонів: "Барселона" видала найганебнішу єврокубкову серію в історії
Іспанська "Барселона" вперше за весь час участі в єврокубкових клубних турнірах програла три домашніх матчі поспіль
Про це повідомляє OptaJose у twitter.
Поразка з рахунком 0:3 від "Баварії" у 1-му турі Ліги чемпіонів, стала для каталонців третьою поспіль домашньою невдачею у єврокубках. До цього "Барса" у грудні 2020 року програла італійському "Ювентусу" (0:3), а в січні 2021-го зазнала поразки від французького ПСЖ (1:4).
Трьох поразок поспіль на своєму полі в єврокубках "Барселона" зазнала вперше в історії.
Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо", яке стартувало в турнірі з домашньої нульової нічиєї з португальською "Бенфікою".
- Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.
- У іншому матчі групи E "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів.
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