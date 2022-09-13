Ліга чемпіонів: "Баварія" приймає "Барселону", розклад інших матчів та трансляцій вівторка
У вівторок, 13 березня, у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів німецька "Баварія" приймає іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У головному протистоянні ігрового дня у Мюнхені зустрінуться "Баварія" та "Барселона". "Брюгге", за який грають українці Роман Яремчук та Едуард Соболь зіграє у Португалії з "Порту".
"Шахтар" свій матч 2-го туру ЛЧ проведе у середу 14 вересня у Варшаві проти шотландського "Селтіка".
В Україні усі матчі ліги чемпіонів можна переглянути на Megogo.
Ліга чемпіонів
2-й тур
13 вересня
Група A
22:00 - "Ліверпуль" (Англія) - "Аякс" (Нідерланди)
Група B
22:00 - "Порту" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія)
22:00 - "Баєр" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія)
Група C
19:45 - "Вікторія" (Чехія) - "Інтер" (Італія)
22:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія)
Група D
19:45 - "Спортинг" (Португалія) - "Тоттенгем" (Англія)
22:00 - "Марсель" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина)
Пряма трансляція усіх матчів на Megogo
- 6 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
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