Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори пропонують на перемогу "Фенербахче" коефіцієнт 1,90, на нічию дають 3,35, на виграш динамівців - 4,20.

Котирування на вихід турецького клубу до наступного раунду складають 1,45, на потрапляння туди киян - 2,92.

"Динамо" та "Фенербахче" зіграють у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сьогодні, 27 липня, у Стамбулі. Матч розпочнеться о 20:00.

У першій грі у Лодзі було зафіксовано нічию 0:0.

20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу перед повторним матчем кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче" назвав ключовою проблемою киян відсутність підсилення у міжсезоння.

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