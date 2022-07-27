English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Ліга чемпіонів: букмекери назвали фаворита матчу "Фенербахче" - "Динамо"

Ліга чемпіонів: букмекери назвали фаворита матчу "Фенербахче" - "Динамо"

27 липня, 2022 середа
14:51
Спорт "Динамо" - "Фенербахче"

Букмекери вважають турецький "Фенербахче" фаворитом повторного матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

Букмекерські контори пропонують на перемогу "Фенербахче" коефіцієнт 1,90, на нічию дають 3,35, на виграш динамівців - 4,20. 

Котирування на вихід турецького клубу до наступного раунду складають 1,45, на потрапляння туди киян - 2,92.  

"Динамо" та "Фенербахче" зіграють у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сьогодні, 27 липня, у Стамбулі. Матч розпочнеться о 20:00. 

У першій грі у Лодзі було зафіксовано нічию 0:0.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Фенербахче
Читайте також:
25 липня, 2022 понедiлок
Лавров шукає можливості, щоб уникнути відповідальності. Боїться покарання за скоєні злочини, - Чалий
26 липня, 2022 вiвторок
Зеленський пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій
Антон Янчук
26 липня, 2022 вiвторок
Колишнього голову АРМА взяли під варту з правом на заставу у понад 3 мільйони, - САП
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.83
    Купівля 38.83
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 39.06
    Продаж 40.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
27 липня
15:38
Ексклюзив
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Росіянам слід думати не про наступ, а про втечу з України з якнайменшими втратами, - експерт з питань безпеки Варченко
15:36
Верховна Рада
Рада заборонила примусове стягнення боргів за комунальні послуги під час дії воєнного стану
15:35
корабель зерно порт
У Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний
15:34
Ексклюзив
білоруські військові лукашенко
Лукашенко не вступає у війну, адже боїться, що армія Білорусі розвернеться проти нього, - військовий експерт Мусієнко
15:18
У Польщі створять Долину безпілотників
15:15
Анонс
Українська культура очима Заходу: як прорватися крізь російські міфи і стару оптику сприйняття України? Онлайн-проєкт "Власні назви"
15:00
україна польща
Поляки витратили на допомогу біженцям з України близько $2 млрд, - Польський економічний інститут
15:00
У Москві випустили методичку для прихильників "русского міра" в Україні
Росія випустила методичку для проросійських зрадників і колаборантів, - розвідка
14:41
Ольга Совгиря
Нардепку-"слугу" Совгирю обрали суддею Конституційного суду
14:29
Інфографіка
Херсон
Територіальні поступки РФ вважають неприпустимими 84% українців, - опитування КМІС
14:27
Ексклюзив
HIMARS
HIMARS і партизанський рух на Херсонщині змусять росіян зробити ще один "жест доброї волі", - військовий експерт Мусієнко
14:14
В Україні ліквідували підполковника росгвардії, - офіцер ЗСУ Штефан
14:08
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
Окупанти не зможуть поновити зруйнований ЗСУ міст у Херсоні та перекинути ним техніку, - депутат облради Соболевський
14:07
Суд ЄС підтвердив заборону мовлення російських пропагандистських каналів
Суд ЄС підтвердив заборону російських пропагандистів RT France за систематичну брехню щодо України
13:59
московський патріархат
Литва заборонила в'їзд патріарху РПЦ Кирилу за підтримку війни Росії проти України
13:45
Дональд Трамп
Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
13:30
Газпром
"Газпром" зменшив постачання газу італійській компанії Eni, - Reuters
13:24
Андрій Костін
Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором
13:23
Ексклюзив
генеральний прокурор Андрій Костін
Хто такий новий генеральний прокурор Андрій Костін?
13:21
Ексклюзив
зенітний ракетний комплекс С-300
Використання С-300 по наземних цілях є невибірковим та дуже небезпечним для людей обстрілом, - військовий оглядач Попович
13:12
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
У кремлі розповіли, про що розмовлятимуть Путін та Ердоган у Сочі
13:02
Маріуполь
У Маріуполі окупанти почали фільтрацію людей від 70 років
12:59
Польща
Польща придбає у Південної Кореї сотні танків та гаубиць, щоб частково замінити обладнання, передане Україні
12:58
Крим російські війська
Росія проведе стратегічні військові навчання "Схід-2022"
12:34
Маріуполь
У Маріуполі росіяни перестали видавати гумдопомогу дорослим, - міськрада
12:20
ПВК Вагнера
Вуглегірську ТЕС захопили найманці з ПВК Вагнера, - Міноборони Британії
12:18
Ексклюзив
зерно порт
Для запуску експорту зерна треба знайти команди для виходу в рейс і узгодити перетин ними кордону, - журналістка Яресько
12:17
Таня Файон
Глава МЗС Словенії прибула до Києва
12:08
Оновлено
Донеччина
На Донеччині росіяни обстріляли будинки, завод, готель, є загиблі й поранені цивільні
12:03
Кулеба
"Не намагайтеся перекричати, просто закрийте їх": Кулеба звернувся до Заходу щодо російських ЗМІ
11:58
ЗСУ тримають оборону
На Луганщині ЗСУ зупинили ворожі штурми на 6 ділянках фронту, - Гайдай
11:57
Ексклюзив
Херсонська область
Росія може провести референдум на Херсонщині в будь-який момент, - генерал-майор СБУ Ягун
11:53
Андрій Ярмоленко
Ребров розкрив подробиці переходу Ярмоленка до його команди
11:36
газопровод
Україна готова замістити Європі до 6 млрд кубометрів російського газу, - Міненерго
11:26
обстріл
На Сумщині росіяни вгатили по Шалигінській громаді: 18 "прильотів"
11:17
Борис Джонсон оголосив про відставку
Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО, - The Telegraph
11:13
Віталій Портников
Змова шантажиста
10:57
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
Ситуація з Нафтогазом може бути підготовкою до широкомасштабного дефолту, - політолог Рейтерович
10:51
окупанти
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 13 об'єктів цивільної інфраструктури
10:41
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Окупанти накопичують техніку та використовують Запорізьку АЕС як фортецю, - міський голова Енергодара
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV