Ліга чемпіонів: букмекери назвали фаворита матчу "Фенербахче" - "Динамо"
Букмекери вважають турецький "Фенербахче" фаворитом повторного матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори пропонують на перемогу "Фенербахче" коефіцієнт 1,90, на нічию дають 3,35, на виграш динамівців - 4,20.
Котирування на вихід турецького клубу до наступного раунду складають 1,45, на потрапляння туди киян - 2,92.
"Динамо" та "Фенербахче" зіграють у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сьогодні, 27 липня, у Стамбулі. Матч розпочнеться о 20:00.
У першій грі у Лодзі було зафіксовано нічию 0:0.
- 20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу перед повторним матчем кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче" назвав ключовою проблемою киян відсутність підсилення у міжсезоння.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.83
Купівля 38.83Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе