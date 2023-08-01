Ліга чемпіонів: Футболісти "Дніпра-1" масово отруїлися перед матчем проти "Панатінаїкоса"
Перед повторною грою другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти грецького "Панатінаїкоса" в Афінах отруїлося вісім гравців "Дніпра-1"
Про це повідомляє Gazzeta.gr.
Симптоми отруєння відчули 15 представників "Дніпра-1", серед них 8 футболістів. Вони напередодні під час передматчевого тренування вживали воду та фрукти, які надали представники "Панатінаїкоса".
Афінський клуб заперечив підозри українців у причетності до отруєння та запевнив, що надав гостям такі ж продукти, як і решті суперників.
Матч "Панатінаїкос" - "Дніпро-1" відбудеться в Афінах та розпочнеться о 20:30.
"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" у першій грі
25 липня у Кошице "Дніпро-1" пропустив вже на 10-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. Перевагу "Панатінаїкоса" на 74-й хвилині збільшив Філіп Джуричич. До розгромного рахунок невдовзі довів Фотіс Йоаннідіс, який реалізував пенальті.
"Дніпро-1" забив у відповідь перед фінальним свистком зусиллями Олександра Каплієнка та поступився "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.
Хто може стати суперником "Дніпра-1" у наступному раунді
У разі перемоги над "Панатінаїкосом", віцечемпіони України зустрінуться в третьому кваліфікаційному раунді з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.
У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією".
Напряму до групового етапу головного єврокубкового турніру потрапив чемпіон України - "Шахтар".
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