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Ліга чемпіонів: Футболісти "Дніпра-1" масово отруїлися перед матчем проти "Панатінаїкоса"

1 серпня, 2023 вiвторок
19:33
Спорт Дніпро-1

Перед повторною грою другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти грецького "Панатінаїкоса" в Афінах отруїлося вісім гравців "Дніпра-1"

Про це повідомляє Gazzeta.gr

Симптоми отруєння відчули 15 представників "Дніпра-1", серед них 8 футболістів. Вони напередодні під час передматчевого тренування вживали воду та фрукти, які надали представники "Панатінаїкоса".   

Афінський клуб заперечив підозри українців у причетності до отруєння та запевнив, що надав гостям такі ж продукти, як і решті суперників.

Матч "Панатінаїкос" - "Дніпро-1" відбудеться в Афінах та розпочнеться о 20:30. 

"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" у першій грі  

25 липня у Кошице "Дніпро-1" пропустив вже на 10-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. Перевагу "Панатінаїкоса" на 74-й хвилині збільшив Філіп Джуричич. До розгромного рахунок невдовзі довів Фотіс Йоаннідіс, який реалізував пенальті. 

"Дніпро-1" забив у відповідь перед фінальним свистком зусиллями Олександра Каплієнка та поступився "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3

Хто може стати суперником "Дніпра-1" у наступному раунді 

У разі перемоги над "Панатінаїкосом", віцечемпіони України зустрінуться в третьому кваліфікаційному раунді з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський. 

У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією". 

Напряму до групового етапу головного єврокубкового турніру потрапив чемпіон України - "Шахтар".   


 
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