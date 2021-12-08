Ліга чемпіонів: матч "Аталанти" Малиновського перенесли через снігопад

Про це повідомляє офіційний Twitter "Аталанти".



Матч "Аталанта" - "Вільярреал" у 6-му турі Ліги чемпіонів мав розпочатись о 22:00. Проте на заваді стала погода у Бергамо. У місті зараз сильний снігопад і поле "Адзуррі д'Італія" засипало.



Англійський арбітр Ентоні Тейлор після огляду поля вирішив відкласти початок гри на 20 хвилин. Однак пізніше було вирішено перенести гру на четвер, 9 грудня. Новий час зустрічі поки не відомий.



За "Аталанту" виступає українець Руслан Малиновський.

????❄️ #AtalantaVillarreal è stata rinviata a causa della neve. Il match verrà recuperato giovedì 9 dicembre con orario che verrà stabilito dalla UEFA. #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/FjGhDzcDz4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021