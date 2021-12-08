Ліга чемпіонів: матч "Аталанти" Малиновського перенесли через снігопад
Матч 6-го туру Ліги чемпіонів "Аталанта" - "Вільярреал" перенесли на завтра, 9 грудня
Про це повідомляє офіційний Twitter "Аталанти".
Матч "Аталанта" - "Вільярреал" у 6-му турі Ліги чемпіонів мав розпочатись о 22:00. Проте на заваді стала погода у Бергамо. У місті зараз сильний снігопад і поле "Адзуррі д'Італія" засипало.
Англійський арбітр Ентоні Тейлор після огляду поля вирішив відкласти початок гри на 20 хвилин. Однак пізніше було вирішено перенести гру на четвер, 9 грудня. Новий час зустрічі поки не відомий.
За "Аталанту" виступає українець Руслан Малиновський.
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